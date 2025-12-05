Скидки
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Главная Чемп.Play Новости

В России не планируют блокировать Minecraft — Роскомнадзор

В России не планируют блокировать Minecraft — Роскомнадзор
В России не планируют блокировать популярнейшую видеоигру Minecraft. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора на фоне слухов, что проект якобы внесли в список запрещённых материалов в стране.

Роскомнадзор сообщает, что ряд телеграм-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы внесли в перечень запрещённых. Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе.

Слухи о блокировки Minecraft в России появились от популярных телеграм-каналов в начале декабря. Информация распространилась на фоне блокировки Roblox — популярнейшей онлайн-платформы для видеоигр, которой пользовались более 18 млн россиян ежемесячно.

Сама Minecraft также остаётся одной из самых популярных игр в мире. Продажи песочницы в открытом мире по состоянию на 2025 год составляют около 350 млн копий.

