Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спецэпизод «Карателя» выйдет летом 2026 года — вместе с лентой «Человек-паук 4»

Спецэпизод «Карателя» выйдет летом 2026 года — вместе с лентой «Человек-паук 4»
Комментарии

Издание ScreenRant взяло интервью у актёра Джона Бернтала. Он рассказал о выходе спецвыпуска «Карателя», где он сыграл главную роль.

По словам артиста, премьера проекта состоится примерно в то же время, что и релиз фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», то есть летом 2026 года. Бернтал рассказал, что картины связаны между собой и снимались почти одновременно. Актёр мог спокойно перемещаться между площадками, где происходили съёмки проектов.

Спецвыпуск «Карателя» выйдет примерно в то же время, что и «Человек-паук: Совершенно новый день». Думаю, спецэпизод будет самым захватывающим из всех, что вы когда-либо видели. Для меня было очень важно, что можно сойти со съёмочной площадки «Человека-паука» и попасть на съёмочную площадку спецвыпуска.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля в 2026 году. Ранее стало известно, что в картине появится Фрэнк Кастл в исполнении Джона Бернтала. Судя по всему, действия двух проектов будут связаны.

Видео со съёмок нового «Человека-паука»:
Видео
Авторы «Человека-паука: Совершенно новый день» показали съёмки экшен-сцены с БТР
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android