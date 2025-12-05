Спецэпизод «Карателя» выйдет летом 2026 года — вместе с лентой «Человек-паук 4»

Издание ScreenRant взяло интервью у актёра Джона Бернтала. Он рассказал о выходе спецвыпуска «Карателя», где он сыграл главную роль.

По словам артиста, премьера проекта состоится примерно в то же время, что и релиз фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», то есть летом 2026 года. Бернтал рассказал, что картины связаны между собой и снимались почти одновременно. Актёр мог спокойно перемещаться между площадками, где происходили съёмки проектов.

Спецвыпуск «Карателя» выйдет примерно в то же время, что и «Человек-паук: Совершенно новый день». Думаю, спецэпизод будет самым захватывающим из всех, что вы когда-либо видели. Для меня было очень важно, что можно сойти со съёмочной площадки «Человека-паука» и попасть на съёмочную площадку спецвыпуска.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля в 2026 году. Ранее стало известно, что в картине появится Фрэнк Кастл в исполнении Джона Бернтала. Судя по всему, действия двух проектов будут связаны.