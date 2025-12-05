На «Госуслугах» отключают авторизацию по СМС и оставят Max

Минцифры сообщили об отказе авторизации с помощью СМС на портал «Госуслуги». Причина такого решения — растущее число случаев мошенничества.

В ведомстве отметили, что пользователи могут непреднамеренно передать СМС-коды для входа на «Госуслуги» посторонним лицам. На данный момент решение касается только доступа к порталу через мобильные устройства.

В Минцифры также добавили, что защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников можно с помощью двухфакторной аутентификации. Войти на портал можно с помощью аутентификатора, биометрии и мессенджера Max.