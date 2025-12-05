Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для GTA Online выйдет дополнение про Майкла — релиз 10 декабря

Для GTA Online выйдет дополнение про Майкла — релиз 10 декабря
Комментарии

Компания Rockstar Games анонсировала крупное дополнение для GTA Online. Большой апдейт станет доступен уже 10 декабря на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Главной особенностью дополнения станет возвращение Майкла де Санта — главного героя GTA 5. Его вновь озвучил актёр Нед Люк. Сам апдейт получил название A Safehouse in the Hills («Убежище в горах»).

После выхода дополнения, у игроков в GTA Online появится возможность покупать огромные особняки в разных районах Лос-Сантоса. Разработчики также пообещали, что апдейт принесёт в игру доступ к заведению домашних животных и общению с личным ИИ-помощником. Кроме того, игроков ждёт дополнительное приключение, по сюжету которого необходимо остановить разработку сети массового наблюдения. Именно там и появится Майкл.

О рекорде трейлера GTA 6:
Трейлер GTA 6 стал самым популярным трейлером в истории YouTube
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android