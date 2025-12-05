Для GTA Online выйдет дополнение про Майкла — релиз 10 декабря

Компания Rockstar Games анонсировала крупное дополнение для GTA Online. Большой апдейт станет доступен уже 10 декабря на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Главной особенностью дополнения станет возвращение Майкла де Санта — главного героя GTA 5. Его вновь озвучил актёр Нед Люк. Сам апдейт получил название A Safehouse in the Hills («Убежище в горах»).

После выхода дополнения, у игроков в GTA Online появится возможность покупать огромные особняки в разных районах Лос-Сантоса. Разработчики также пообещали, что апдейт принесёт в игру доступ к заведению домашних животных и общению с личным ИИ-помощником. Кроме того, игроков ждёт дополнительное приключение, по сюжету которого необходимо остановить разработку сети массового наблюдения. Именно там и появится Майкл.