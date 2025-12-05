Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 10. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный эпизод хоррор-игры «Зайчик» от российских авторов

Вышел финальный эпизод хоррор-игры «Зайчик» от российских авторов
Комментарии

5 декабря состоялся релиз финального эпизода визуальной новеллы «Зайчик» от российских разработчиков. Все пять эпизодов хоррор-игры теперь доступны в Steam.

Проект основан на рассказе писателя Дмитрия Мордаса. Сюжет повествует о шестикласснике Антоне, который живёт в глухом посёлке конца 1990-х годов. Ему предстоит стать участником жуткого кошмара, из-за которого пропадают дети. Главной особенностью новеллы является нелинейное повествование — по итогам прохождения можно получить разные концовки.

«Зайчик» находился в раннем доступе свыше четырёх лет — с 2021 года. За это время он получил крайне положительные отзывы в Steam — 96%.

Обзор на хоррор «Зайчик»:
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android