Вышел финальный эпизод хоррор-игры «Зайчик» от российских авторов

5 декабря состоялся релиз финального эпизода визуальной новеллы «Зайчик» от российских разработчиков. Все пять эпизодов хоррор-игры теперь доступны в Steam.

Проект основан на рассказе писателя Дмитрия Мордаса. Сюжет повествует о шестикласснике Антоне, который живёт в глухом посёлке конца 1990-х годов. Ему предстоит стать участником жуткого кошмара, из-за которого пропадают дети. Главной особенностью новеллы является нелинейное повествование — по итогам прохождения можно получить разные концовки.

«Зайчик» находился в раннем доступе свыше четырёх лет — с 2021 года. За это время он получил крайне положительные отзывы в Steam — 96%.