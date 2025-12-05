Team Liquid покинула StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2

Passion UA разгромила Team Liquid в матче за выживание на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:11 на Train и 13:10 на Mirage.

Благодаря победе Passion UA вышла в сетку 1-2, а Team Liquid покинула турнир на 15-16-м местах и заработала $ 20 тыс. Вскоре о вылете высказался Джонатан EliGE Яблоновски:

Абсолютное разочарование. Мы играли очень плохо и не как единое целое ни вчера, ни сегодня. Больше давление сыграло свою роль, но всё равно должны были показать лучшую игру. Приношу извинения болельщикам. В следующем году нам нужно будет выступить гораздо лучше, мы сможем, особенно если у нас будет больше времени.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.