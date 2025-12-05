Скидки
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах в честь 25-летия «Братства кольца»

Кинокомпании Warner Bros. и Fathom Entertainment объявили о перевыпуске культовой трилогии «Властелин колец». Все три фильма в разрешении 4К вновь покажут в кинотеатрах США в двух форматах: режиссёрском и театральном.

Видео доступно на YouTube-канале Fathom Entertainment. Права на видео принадлежат Fathom Entertainment.

Так, расширенную трилогию Питера Джексона можно будет посмотреть с 16 по 19 января. Стандартные версии же перевыпустят в прокат чуть позже, с 23 по 25 января. Посетителей киносети AMC также ждут тематические вёдра с попкорном в виде карты Средиземья и Кольца Всевластия.

Повторный показ культовой трилогии приурочили к 25-летию «Братства кольца», первой части «Властелина колец». Суммарная длительность режиссёрских версий составляет 11,5 часов, обычных версий — чуть больше 9 часов.

