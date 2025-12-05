Российская Team Spirit обыграла MOUZ и вышла в плей-офф мэйджора по CS 2 в Будапеште

Российский состав Team Spirit стал первым четвертьфиналистом StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Коллектив одержал третью победу подряд, переиграв MOUZ со счётом 2:1 — 13:5 на Mirage, 10:13 на Train и 13:11 на Overpass.

Лучшую игру в матче показал Данил donk Крышковец, закончив серию с K/D в 63-42 при рейтинге 1,51. Снайпер команды, Дмитрий sh1ro Соколов, также вышел в положительный K/D (48-34) и оформил несколько важных для матча киллов, что привело к выходу в плей-офф.

MOUZ, в свою очередь, падает в сетку 2-1 и продолжит выступление в чемпионате. Расписание появится позже.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.