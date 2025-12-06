PARIVISION покинула StarLadder Budapest Major — 2025

Путь PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2 закончен. Команда Джами Jame Али проиграла Team 3DMAX, тем самым завершив третью стадию со статистикой 0-3. Ранее команда уступила MOUZ и NAVI.
Матч закончился со счётом 2:1 — 12:16 на Dust2, 13:8 на Inferno и 13:8 на Ancient. На второй карте Эмиль nota Москвитин оформил эйс.
PARIVISION покидает мэйджор на 15-16-м местах и заработала $ 20 тыс. Team 3DMAX, в свою очередь, сыграет в корзине 1-2.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.