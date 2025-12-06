FURIA вышла в плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2, выиграв три матча подряд
Состав FURIA Esports по Counter-Strike 2 успешно преодолел групповую стадию StarLadder Budapest Major — 2025 в Венгрии.
Команда Данилы molodoy Голубенко одержала третью победу подряд, уверенно обыграв G2 Esports со счётом 2:0 — 13:6 на Inferno и 13:10 на Overpass.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
05 декабря 2025, пятница. 22:40 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
G2 Esports
Ранее с результатом 3:0 в плей-офф прошла Team Spirit, а покинули турнир по итогам дня российская PARIVISION и европейская Team Liquid. 6 декабря борьбу за места в четвертьфинале продолжит Team Falcons.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.
