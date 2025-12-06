Скидки
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Расписание 11-го дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Сегодня, 6 декабря, продолжится третья стадия группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.

Расписание игр Budapest Major 2025 на субботу, 6 декабря:

Сетка 2-1:

  • 17:00. Natus Vincere (Украина) — Team Vitality (Франция);
  • 19:30. MOUZ (Германия) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • 22:00. G2 Esports (Германия) — The MongolZ (Монголия).

Сетка 1-2:

  • 17:00. B8 Esports (Украина) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 19:30. Passion UA (Украина) — Imperial Esports (Бразилия);
  • 22:00. Team 3DMAX (Франция) — FaZe Clan (США).
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

