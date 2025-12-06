«Было очень унизительно»: Джессика Альба — об обнажённой сцене в «Фантастической четвёрке»

На кинофестивале Red Sea Film выступила актриса Джессика Альба. Она рассказала о съёмках обнажённой сцены в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года.

Речь идёт об эпизоде, где главные герои используют свои суперсилы на мосту — персонажу Альбы пришлось снять всю одежду, чтобы полностью стать невидимой. По словам артистки, эта сцена была для неё очень унизительной. Альба отметила, что росла в консервативной семье и потому неделями боялась приступить к обнажённым съёмкам.

Я думаю, это ужасно. В реальной жизни эта сцена была очень унизительной. Я выросла в довольно консервативной семье, и я сама по себе довольно скромный человек. Я неделями боялась этой сцены. У меня остались сильные травмы шеи с тех времён.

«Фантастическая четвёрка» была неоднозначно принята зрителями: на агрегаторе IMDB картина получила оценку 5,7/10. Премьера второй части, с подзаголовком «Вторжение Серебряного серфера», состоялась в 2007 году и была оценена чуть хуже — на 5,6/10. Несмотря на недовольство от съёмок в обнажённой сцене, Альба с теплотой вспоминает фильмы: для неё Сью Шторм до сих пор остаётся сильным персонажем.