Зрители оценили единый фильм «Убить Билла» Квентина Тарантино выше оригинальной дилогии

5 декабря состоялась мировая премьера «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — картины, которая объединила культовую дилогию Квентина Тарантино в один большой фильм. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «А+». Таким образом, единая картина понравилась зрителям больше, чем оригинальный фильм 2003 года (В+). Кроме того, «Кровавое дело целиком» оценили выше сиквела 2004 года (А-).

Фото: Cinemascore

Хронометраж «Убить Билла: Кровавое дело целиком» составляет 4 часа 35 минут — картину впервые показывают в формате единого произведения, как её изначально задумывал Квентин Тарантино. Переиздание также получило новый анимационный сегмент, который длится около семи минут.

