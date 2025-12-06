Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Екатерина Мизулина направит письма по поводу блокировки Roblox в Роскомнадзор

Екатерина Мизулина направит письма по поводу блокировки Roblox в Роскомнадзор
Комментарии

3 декабря стало известно о блокировке игровой платформы Roblox в России. Тогда Роскомнадзор заявил, что сервис нарушал российское законодательство, позволяя распространять запрещённый материалы.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также высказалась по поводу ситуации с блокировкой Roblox. Она заявила, что ей поступило более 25 тысяч писем от читателей, которые недовольны ограничениями. По словам Мизулиной, все письма будут направлены в Роскомнадзор.

Ребят, в мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь это касается Roblox. В предложку за день пришло более 25 тысяч писем. Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся. Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберём и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.

Авторы Roblox — о блокировке платформы:
Создатели Roblox прокомментировали блокировку платформы в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android