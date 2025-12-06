Екатерина Мизулина направит письма по поводу блокировки Roblox в Роскомнадзор

3 декабря стало известно о блокировке игровой платформы Roblox в России. Тогда Роскомнадзор заявил, что сервис нарушал российское законодательство, позволяя распространять запрещённый материалы.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также высказалась по поводу ситуации с блокировкой Roblox. Она заявила, что ей поступило более 25 тысяч писем от читателей, которые недовольны ограничениями. По словам Мизулиной, все письма будут направлены в Роскомнадзор.

Ребят, в мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь это касается Roblox. В предложку за день пришло более 25 тысяч писем. Я понимаю и разделяю обеспокоенность многих людей из-за ограничений, которые сейчас вводятся. Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберём и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.