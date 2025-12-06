Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайне 9 декабря

Стала известна дата цифрового релиза аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе». Картина выйдет в онлайне уже 9 декабря.

Таким образом, лента станет доступна в онлайн-кинотеатрах спустя менее трёх месяцев после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 24 октября. За это время сборы аниме достигли свыше $ 175 млн. Фильм высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 балла из 10.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Картина также официально вышла в кинотеатрах России 4 декабря.