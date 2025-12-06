Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайне 9 декабря

Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайне 9 декабря
Комментарии

Стала известна дата цифрового релиза аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе». Картина выйдет в онлайне уже 9 декабря.

Таким образом, лента станет доступна в онлайн-кинотеатрах спустя менее трёх месяцев после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 24 октября. За это время сборы аниме достигли свыше $ 175 млн. Фильм высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,5 балла из 10.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Картина также официально вышла в кинотеатрах России 4 декабря.

Каким получился фильм по «Человеку-бензопиле»:
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android