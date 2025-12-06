Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультфильм «Симпсоны в кино 2» перенесли — он выйдет в сентябре 2027 года

Мультфильм «Симпсоны в кино 2» перенесли — он выйдет в сентябре 2027 года
Комментарии

Кинокомпания 20th Century объявила о переносе выхода мультфильма «Симпсоны в кино 2». Премьера картины состоится почти на полтора месяца позже предыдущей даты — 3 сентября 2027 года. Ранее она должна выйти 23 июля 2027 года.

Фото: 20th Century

Причина переноса пока неизвестна. Вместе с информацией об изменении премьеры авторы мультфильма опубликовали постер ленты — на нём Гомер проткнул свою ногу флагом с изображением новой даты выхода.

«Симпсоны в кино 2» анонсировали в конце сентября. О чём будет рассказывать сиквел, пока не сообщалось. Первая часть вышла в 2007 году — она получила положительные отзывы от критиков и заработала $ 536,4 млн по всему миру, став восьмым кассовым фильмом 2007 года и самым кассовым фильмом, основанным на мультсериале.

О другом популярном мультфильме:
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Возвращение любимых героев: обзор «Зверополиса 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android