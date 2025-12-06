Скидки
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Valve будет платить $ 35 тыс. за скины в CS 2
Valve обновила регламент под названием Торговой площадки Steam и официально объявила размеры наград для авторов контента в CS 2 — информация опубликована в блоге шутера.

Теперь создатель скина, который прорвётся в «основную сетку» игры, получает солидный приз — $ 35 тыс. «Авторы стикеров и брелоков» тоже не остаются без медалей: за одобренную работу им будет начисляться по $ 6 тыс.

На фазу отбора принимаются работы в стилях «Арабеск и арабская мифология» и «Шпионаж/Технологии», а среди брелоков ищут «лидеров гонки» в раскрасках «Автогонки» и «Овощи и фрукты».

Напомним, 17 сентября 2025 года Valve уже выпустила новую коллекцию Genesis — 17 свежих скинов, среди которых P2000 | Red Wing, AK-47 | The Oligarch и M4A1-S | Liquidation.

