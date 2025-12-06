«Не слышал их, но X-Ray и крики за torzsi — вот что реально мешает»: Donk — о фанатах CS 2

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец прокомментировал инцидент на StarLadder Budapest Major 2025, где двух болельщиков вывели с арены за подсказки во время матча с MOUZ.

На стриме у Вадима Evelone Козакова донк отметил, что никакой «акустической поддержки» он не слышал, хотя видел «активных болельщиков» ещё во время игры NAVI:

Не, не слышал. Видел таких же, когда NAVI играли — пятеро стояли, может, те же самые. Но слышно их вообще не было. Единственное, что раздражает — включённый X-Ray и что все поддерживают torzsi. И реально мешает, когда кто-то из MOUZ в смоке в упоре принимает — зрители начинают орать.

Во время дуэли Spirit — MOUZ организаторы Budapest Major удалили двух фанатов: те признались, что «помогали пацанам» на первой карте. Несмотря на шум вокруг эпизода, серия завершилась со счётом 2:1.

Мэйджор в Будапеште проходит с 24 ноября по 14 декабря. Призовой фонд — $ 1,25 млн.