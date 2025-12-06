Автор сериала «Чужой: Земля» не планирует появление Хищника во втором сезоне

На подкасте Smartless гостем стал автор сериала «Чужой: Земля» Ноа Хоули. Он рассказал о потенциальном появлении Хищника во втором сезоне.

По словам шоураннера, инопланетный охотник не появится в продолжении. Хоули заявил, что общался с режиссёром последних фильмов о Хищнике Дэном Трахтенбергом всего один раз и они кроссовер монстров не обсуждали.

Нет, в сериале Хищник не появится. Думаю, Дэн Трахтенберг, создатель «Добычи» и «Планеты Смерти», отлично справляется с этой франшизой. У него явно есть план. Я встречался с Дэном однажды, мы не координируем кроссовер. Так что в мои планы это не входит.

События сериала «Чужой: Земля» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Шоу уже продлено на второй сезон. Намёк на кроссовер вселенной Хищника и Чужих появился в фильме «Хищник: Планета смерти», где одним из персонажей является андроид из компании Weyland-Yutani, которая появлялся во франшизе о ксеноморфах.