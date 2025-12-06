10 декабря стартует второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение основано на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. По сюжету Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий, они будут выходить каждую среду на стриминговых сервисах Hulu и Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 21 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»