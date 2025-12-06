Скидки
Сериал Перси Джексон и Олимпийцы, 2 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Комментарии

10 декабря стартует второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение основано на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. По сюжету Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий, они будут выходить каждую среду на стриминговых сервисах Hulu и Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 21 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия10 декабря
2-я серия10 декабря
3-я серия17 декабря
4-я серия24 декабря
5-я серия31 декабря
6-я серия7 января
7-я серия14 января
8-я серия21 января
