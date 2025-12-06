Расписание выхода второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
10 декабря стартует второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Продолжение основано на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. По сюжету Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий, они будут выходить каждую среду на стриминговых сервисах Hulu и Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 21 января.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 декабря
|2-я серия
|10 декабря
|3-я серия
|17 декабря
|4-я серия
|24 декабря
|5-я серия
|31 декабря
|6-я серия
|7 января
|7-я серия
|14 января
|8-я серия
|21 января
