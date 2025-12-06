Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1,5 млрд рублей

Сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1,5 млрд рублей
Комментарии

6 декабря сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли 1,5 млрд рублей. Такого результата лента достигла более чем за три недели российского проката, она вышла 13 ноября. Картина занимает второе место в чартах, уступая только приключенческой комедии «Волчок».

Фото: ЕАИС

Третья часть знаменитой серии продолжает историю «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев в «Иллюзии обмана 3» вновь сыграли Джесси Айзенберг («Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и Морган Фриман («Тёмный рыцарь»). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится». Он также был постановщиком предыдущих фильмов серии.

Каким получился фильм «Иллюзия обмана 3»:
Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»
Фокусники с пластмассовыми лицами. Обзор фильма «Иллюзия обмана 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android