Мультфильм «Зверополис 2» вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов 2025 года

Сборы мультфильма «Зверополис 2» по всему миру достигли $ 700 млн. Анимационная картина остаётся лидером мирового проката на 11-й день с момента выхода.

Лента входит в топ-6 самых кассовых фильмов 2025 года, обгоняя ремейк «Как приручить дракона», «Формулу-1» и «Супермена». Учитывая, что такого результата «Зверополис 2» добился меньше чем за две недели, впереди мультфильм ждут новые достижения.

Премьера картины «Зверополис 2» состоялась 26 ноября. Сюжет вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 92% свежести от обозревателей и 96% от зрителей.