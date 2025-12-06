Российский учёный рассказал, возможны ли события сериала «Из многих» в нашем мире

Учёный Александр Панчин разобрал с научной стороны сюжет сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие». Он рассказал, возможны ли события картины в реальной жизни.

По словам Панчина, вирус, утечка которого происходит по сюжету сериала, вполне можно передать через космос. Здесь важно, чтобы принимающая сторона смогла правильно его расшифровать и затем синтезировать в лаборатории. При этом код вируса должно передавать существо, построение организма которого напоминает человека — раса тоже должна быть разумной.

Учёный также рассказал, что вирус из сериала вызывает сомнения касательно сложности команд, которые он даёт людям. Панчин допустил, что моральные и философские свойства появляются у человека именно после слияния большого числа разумов.

Как биолог вижу другую проблему: уж очень специфические и сложные команды даёт людям инопланетный вирус. Там и моральная философия, и чёткие инструкции к действию, а при этом вирус ещё должен кодировать инструкции для создания некого загадочного интерфейса, позволяющего заражённым соединиться сознаниями. Как это сделать, не имея представлений об устройстве нервной системы, или опять-таки без массовых экспериментов с реальными человеческими мозгами — не очень понятно

Панчин также рассказал о возможности коллективного разума. Он привёл в пример «португальский кораблик» — морское существо, которое состоит из разных организмов, действующих сообща. Учёный уверен, с биологической точки зрения коллективный разум возможен. Панчин также объяснил, что уровень коммуникации между заражёнными слишком высок и не может быть воспроизведён в нашем мире.

«Из многих» рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События разворачиваются в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Всего в первый сезон войдёт девять серий.