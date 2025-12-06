Скидки
«Вам нужна терапия». Элла Пернелл из «Фоллаута» — о фанатской теории про её роман с Гулем

«Вам нужна терапия». Элла Пернелл из «Фоллаута» — о фанатской теории про её роман с Гулем
Издание Geek Culture взяло интервью у звезды сериала «Фоллаут» Эллы Пернелл. Она рассказала о своём отношении к фанатской теории про роман между её персонажем и Гулем во втором сезоне.

Актриса отметила, что ей часто задают вопрос о любовных интересах главных героев. Пернелл заявила, что фанатам, которые верят в роман Гуля и Люси нужна терапия. Артистка также рассказала, что между персонажами прекрасные отношения, но в любовную связь они никогда не перерастут.

Мне часто задают вопрос про роман Люси и Гуля. Вот что я бы сказала фанатам: вам, ребята, нужна терапия. Вы не сможете вылечить Гуля. Вы не сможете его спасти. Просто отпустите его. Те отношения, что есть у Люси и Гуля, это по-настоящему прекрасно, ведь они оба ищут тех, кого любят. Давайте на этом остановимся.

Сюжет сериала «Фоллаут» рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Второй сезон стартует 17 декабря. События продолжения приведут героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Как смотреть второй сезон «Фоллаута»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»
