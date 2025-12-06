Скидки
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
«Мы упёрлись в потолок»: Jame высказался после вылета с мэйджора по CS 2

Комментарии

Капитан PARIVISION Джами Jame Али подвёл итоги неудачного выступления команды на третьей стадии StarLadder Budapest Major — 2025, отметив недостаток опыта и высокое давление уровня тир-1. В интервью на YouTube-канале «CS 2 ШОРТЫ РАЙЗА» он рассказал, что составу не хватило сил и стабильности, хотя эмоциональный подъём после первых дней турнира позволял рассчитывать на большее.

По словам Jame, ключевым моментом стала серия поражений, в частности матчи с MOUZ, TYLOO и NAVI. Лидер коллектива признал:

С NAVI мы упёрлись в наш потолок. И надо придумать, как этот потолок пробить.

Jame также обратился к фанатам, поблагодарив за поддержку, которая держала состав в тонусе на протяжении турнира.

Ребята, это невероятный хайп. Всем спасибо, что вы смотрели… У меня нет сожалений никаких. Имеем, что имеем.

PARIVISION стартовала на мэйджоре с первой стадии: 3:2 на старте, затем 3:1 во втором этапе, но в решающей фазе команда не смогла одержать ни одной победы, уступив MOUZ, NAVI и 3DMAX.

