StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
YEKINDAR — после победы над G2 в CS 2: очень рад, что даже смог показать какой-то уровень

Комментарии

Игрок FURIA Esports Марэк YEKINDAR Галинскис подвёл итоги уверенной победы коллектива над G2 Esports в третьем раунде решающей стадии StarLadder Budapest Major — 2025. В своём телеграм-канале латвийский рифлер признался, что вышел на игру больным, однако это не помешало команде оформить выход в плей-офф со счётом 3:0:

Что вы знаете о столе настоящего геймера, который заболел? Мы выиграли. Прошли в плей-офф, очень рад. Очень рад, что даже смог показать какой-то индивидуальный уровень. Даже фулл заболевший. Но спасибо команде, всё благодаря ей. 3:0, пацаны.

О состоянии игрока стало известно ещё в матче с Natus Vincere, когда он отказался от традиционного рукопожатия, чтобы никого не заразить. Несмотря на болезнь, Галинскис и его коллектив прошли стадию без поражений и первыми среди участников закрепили место в плей-офф.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На турнире 32 команды борются за чемпионский титул и $ 1,25 млн призовых.

FURIA вышла в плей-офф
Комментарии
