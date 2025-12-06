Скидки
«Ничто не заменит эмоции». Эдриан Броуди — про использование ИИ в кино

На кинофестивале Red Sea Film выступил звезда фильма «Бруталист» Эдриан Броуди. Он рассказал о своём отношении к использованию нейросетей в кино.

По словам актёра, ИИ стал новым инструментом, который расширит возможности для создания интересных произведений. При этом Броуди отметил, что искусственный интеллект никогда не заменит человеческие эмоции. Артист считает, что киноиндустрия должна поддерживать творческий процесс человека во время создания фильмов.

Мы живём во время колоссальных перемен во всех областях нашей жизни. Появились новые инструменты, которые, безусловно, расширят наши возможности для создания выдающихся работ. Но ничто не заменит эмоции. Даже если их можно сфабриковать, мы всегда должны ценить и поддерживать творческий процесс. Но это не значит, что неизбежная эволюция — это плохо.

Ранее об использовании ИИ в кино высказался режиссёр «Паразитов» и «Микки 17» Пон Джун-хо. Он отметил, что нейросети могут пойти на пользу человечеству, ведь люди наконец задумались о большом техническом прогрессе, которого они могут достичь.

