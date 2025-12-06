Скидки
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Team Vitality проходит в плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Team Vitality уверенно сделала ещё один шаг к трофею StarLadder Budapest Major — 2025, одержав важнейшую победу над Natus Vincere в рамках четвёртого раунда третьего группового этапа. Коллектив показал стабильность и выдержку, оформив сухую победу (2:0), хотя каждая карта выдалась напряжённой до последних секунд: соперники завершили Inferno со счётом 13-11, а затем Vitality вновь вырвала успех на Train — также 13-11.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
06 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
Team Vitality

Благодаря этому триумфу Vitality одержала третью победу на стадии и досрочно обеспечила себе место в плей-офф главного турнира декабря. Для NAVI же ситуация усложняется: команде предстоит выйти на сервер в решающем пятом раунде, где любая ошибка может стоить им места в финальной стадии чемпионата.

Напомним, StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря и собирает сильнейшие составы со всего мира. Участники делят внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн, что делает борьбу на турнире ещё более напряжённой и принципиальной.

