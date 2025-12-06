Команда B8 Esports выбила paiN Gaming из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

На третьем групповом этапе StarLadder Budapest Major — 2025 зрители стали свидетелями напряжённого противостояния между B8 Esports и бразильским коллективом paiN Gaming. Команда B8 одержала победу со счётом 2:0, выиграв 19-16 на Dust II и 16-12 на Ancient, тем самым продлив своё участие в турнире.

PaiN Gaming это поражение не позволило пройти в следующую стадию турнира. Команда завершила своё выступление 12–14-м местах и заработала $ 20 тыс. Несмотря на вылет, бразильцы проявили себя достойно, но именно стабильности им недоставало в самых напряжённых эпизодах.

Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн, каждая команда стремится занять своё место в истории. B8 уже доказала, что готова бороться до конца, теперь внимание фанатов приковано к следующей игре, которая определит дальнейшую судьбу коллектива.