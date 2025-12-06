Слух: PGL проведёт зимний мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре

Появились сведения о подготовке зимнего мэйджора по Counter-Strike 2: согласно информации, найденной в коде сайта PGL, второй мэйджор сезона 2026 года планируется провести в Сингапуре.

Официальное объявление ожидается 8 декабря. Турнир пройдёт с 30 ноября по 13 декабря, призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Плей-офф, по предварительным данным, примет Singapore Indoor Stadium в Сингапуре вместимостью около 12 тыс. зрителей. Первый мэйджор сезона состоится летом 2026 года: Intel Extreme Masters Cologne Major — 2026 заменит традиционный IEM Cologne, а состав участников будет определён по рейтингу VRS в апреле.