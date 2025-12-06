Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 11. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: PGL проведёт зимний мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре

Слух: PGL проведёт зимний мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре
Комментарии

Появились сведения о подготовке зимнего мэйджора по Counter-Strike 2: согласно информации, найденной в коде сайта PGL, второй мэйджор сезона 2026 года планируется провести в Сингапуре.

Официальное объявление ожидается 8 декабря. Турнир пройдёт с 30 ноября по 13 декабря, призовой фонд составит $ 1,25 млн.

Плей-офф, по предварительным данным, примет Singapore Indoor Stadium в Сингапуре вместимостью около 12 тыс. зрителей. Первый мэйджор сезона состоится летом 2026 года: Intel Extreme Masters Cologne Major — 2026 заменит традиционный IEM Cologne, а состав участников будет определён по рейтингу VRS в апреле.

Российская Team Spirit в плей-офф!
Российская Team Spirit в плей-офф! Главное с Budapest Major 2025 по CS 2 — LIVE
Live
Российская Team Spirit в плей-офф! Главное с Budapest Major 2025 по CS 2 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android