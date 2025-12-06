Passion UA победила Imperial Esports на мэйджоре по CS 2
Passion UA одержала победу над бразильской Imperial Esports на третьем групповом этапе StarLadder Budapest Major — 2025.
Серия завершилась с сухим счётом 2:0: 13-8 на Inferno и 13-10 на Dust ll. Для состава капитана Фелипе skullz Медейроса это стало третьим поражением, из-за чего бразильская команда заняла 12–14-е места и получила $ 20 тыс., Passion UA выходит в пятый раунд, где сыграет за попадание в решающую стадию турнира. Для бразильской команды это успех, многие аналитики прогнозировали счёт 3:0.
CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
06 декабря 2025, суббота. 19:55 МСК
Passion UA
Окончен
2 : 0
Imperial Esports
Чемпионат мира — StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря, команды разыгрывают $ 1,25 млн.
PGL проведёт зимний мэйджор
