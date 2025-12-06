Скидки
MOUZ победила Team Falcons и вышла в плей-офф Budapest Major — 2025 по CS 2

В четвёртом раунде третьего группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 команда MOUZ одержала важную победу над Team Falcons. Состав Ильи m0NESY Осипова уступил в упорной Best-of-3 серии со счётом 1:2.

Коллективы разменялись успехами на первых двух картах — 13-11 на Mirage в пользу Falcons и 13-6 на Inferno в пользу MOUZ, а окончательный результат был определён на Nuke, где MOUZ оказалась сильнее 13-10.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 3
06 декабря 2025, суббота. 19:35 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
Team Falcons

Эта победа позволила MOUZ гарантировать себе выход в плей-офф, старт которого назначен на 11 декабря. Team Falcons предстоит провести ещё один матч в рамках пятого раунда, чтобы сохранить шансы на попадание в финальную стадию турнира.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря, а команды борются за общий призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

