Сериал Рай, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, тизер, сюжет, актёры

Второй сезон сериала «Рай» стартует 23 февраля — тизер
Онлайн-кинотеатр Hulu представил дебютный тизер второго сезона сериала «Рай». Фантастическая картина со звездой «Это мы» Стерлингом К. Брауном вернётся уже 23 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

События второго сезона проекта развернутся сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли в поисках своей жены. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

К главным ролям в шоу вернулись Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайдон Блум и другие актёры. К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), она сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.

Постер второго сезона сериала «Рай»

Фото: Hulu

