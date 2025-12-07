The Mongolz победила G2 Esports и вышла в плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

В четвёртом раунде StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 команда MOUZ одержала победу над Team Falcons. Состав Ильи m0NESY Осипова уступил в упорной Best-of-3 серии со счётом 1:2. Коллективы разменялись успехами на первых двух картах — 13-11 на Mirage в пользу Falcons и 13-6 на Inferno в пользу MOUZ, — а окончательный результат был определён на Nuke, где MOUZ оказалась сильнее 13-10.
Эта победа позволила MOUZ выйти в плей-офф. Team Falcons, имея статистику 2:2, предстоит провести ещё один за выход в финальный этап.
StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря, а команды борются за общий призовой фонд в размере $ 1,25 млн.