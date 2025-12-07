Скидки
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Расписание 12-го дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Расписание 12-го дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня, 7 декабря, пройдёт финальный день третьей стадии группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Команды проведут серии в формате best-of-3.

Расписание игр Budapest Major 2025 на воскресенье, 7 декабря:

  • 17:00. B8 Esports (Украина) — Natus Vincere (Украина);
  • 19:30. FaZe Clan (США) — Passion UA (Украина);
  • 22:00. G2 Esports (Германия) — Team Falcons (Саудовская Аравия).
Расписание матчей может измениться из-за длительности встреч.

Ранее третью стадию прошли такие команды, как Team Spirit, FURIA Esports, Team Vitality, MOUZ и The MongolZ. Плей-офф пройдёт с 11 по 14 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

