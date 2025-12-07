Скидки
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Главная Чемп.Play Новости

Пацаны, 5 сезон (2026): дата выхода, где смотреть, трейлер

Пятый сезон «Пацанов» стартует 8 апреля 2026 года — первый трейлер
Компания Amazon раскрыла дату премьеры пятого сезона сериала «Пацаны». Продолжение популярного супергеройского шоу стартует 8 апреля 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Авторы сериала также опубликовали первый трейлер пятого сезона. В нём, помимо знакомых героев, можно увидеть нового персонажа, которого сыграл звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки.

Пятый сезон станет финальным для всего сериала. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие») и Энтони Старр («Банши»). Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого шоу «Сверхъестественное».

