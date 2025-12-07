Сборы аниме-фильма «Человек-бензопила: История Резе» в России превысили 100 млн рублей

7 декабря сборы полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Резе» в России достигли 105 млн рублей. Такого результата картина добилась за три дня с момента выхода — премьера фильма в российских кинотеатрах состоялась 4 декабря. Лента также заняла второе место среди лидеров проката, уступая комедии «Волчок».

Фото: ЕАИС

«Человек-бензопила: История Резе» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Резе. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Полнометражное аниме выйдет в онлайне уже 9 декабря.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. Аниме стало популярным по всему миру, в том числе и в России.