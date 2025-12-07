Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» завершены — СМИ

Съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» завершены — СМИ
Комментарии

Журналист издания The Cosmic Circus Алекс Перес сообщил, что съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» завершены. Если верить информации СМИ, то производство супергеройской картины заняло чуть больше четырёх месяцев.

Ранее инсайдеры сообщали, что новый «Человек-паук» отправится на дополнительные съёмки в феврале 2026 года. Официально студия Marvel об окончании производства ленты пока не сообщала.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнит Том Холланд. Каким будет сюжет картины, пока неизвестно, — ранее сообщалось, что в событиях фильма примут участие Халк и Каратель.

О спецвыпуске про Карателя:
Спецэпизод «Карателя» выйдет летом 2026 года — вместе с лентой «Человек-паук 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android