Съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» завершены — СМИ

Журналист издания The Cosmic Circus Алекс Перес сообщил, что съёмки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» завершены. Если верить информации СМИ, то производство супергеройской картины заняло чуть больше четырёх месяцев.

Ранее инсайдеры сообщали, что новый «Человек-паук» отправится на дополнительные съёмки в феврале 2026 года. Официально студия Marvel об окончании производства ленты пока не сообщала.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнит Том Холланд. Каким будет сюжет картины, пока неизвестно, — ранее сообщалось, что в событиях фильма примут участие Халк и Каратель.