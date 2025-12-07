Скидки
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Бюджет фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» составил более $ 400 млн

Бюджет фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» составил более $ 400 млн
Издание Variety выпустило аналитический материал, посвящённый предстоящему фильму «Аватар 3: Пламя и пепел». В статье журналисты раскрыли бюджет научно-фантастической картины Джеймса Кэмерона.

По данным СМИ, производство ленты стоило более $ 400 млн. Учитывая, что каждая из предыдущих частей собирала в мировом прокате свыше $ 2 млрд, триквел имеет все шансы повторить успех оригинальных фильмов. При этом в издании отметили, что «Аватар 3» вряд ли будет претендовать в 2026 году на премию «Оскар». Журналисты уверены, что академики устали от серии и не будут номинировать третью часть.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоится уже 19 декабря. Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

