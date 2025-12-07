Пользователи атаковали Тома Холланда в соцсетях после скандала с Ларисой Долиной

На телевизионном шоу «Пусть говорят» выступила знаменитая певица Лариса Дoлинa. Она рассказала о мошенниках, которые убедили её продать квартиру и перевести деньги. Дoлинa показала поддельный паспорт одного из преступников — в документ была прикреплена фотография звезды фильмов «Человек-паук» от Marvel Тома Холланда.

После этого, в комментариях на странице актёра в соцсетях появилось множество русскоязычных пользователей. Они начали в шутку требовать у Холланда вернуть деньги певице и прекратить вести себя как преступник.

А зачем было Дoлину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете.

Мы думали, что ты герой, а ты мошенник! Оставляешь бабушек без квартиры и денег. А как же: «Большая сила — это большая ответственность»?

Тони Старк в гробу бы перевернулся, узнав, что ты бабушек обманываешь.

Мало тебе возвращения в свои дома, так ты у Дoлиной решил украсть!

Мы думали, ты Человек-паук, а ты просто жук!

За сутки на странице Тома Холланда появились тысячи комментариев. В основном пользователи шутят над ситуацией с мошенниками и стараются максимально обыграть знаменитую роль актёра в фильмах о Человеке-пауке. Сам артист пока не комментировал происходящее.