Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пользователи атаковали Тома Холланда в соцсетях после скандала с Ларисой Долиной

Пользователи атаковали Тома Холланда в соцсетях после скандала с Ларисой Долиной
Комментарии

На телевизионном шоу «Пусть говорят» выступила знаменитая певица Лариса Дoлинa. Она рассказала о мошенниках, которые убедили её продать квартиру и перевести деньги. Дoлинa показала поддельный паспорт одного из преступников — в документ была прикреплена фотография звезды фильмов «Человек-паук» от Marvel Тома Холланда.

После этого, в комментариях на странице актёра в соцсетях появилось множество русскоязычных пользователей. Они начали в шутку требовать у Холланда вернуть деньги певице и прекратить вести себя как преступник.

А зачем было Дoлину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете.
Мы думали, что ты герой, а ты мошенник! Оставляешь бабушек без квартиры и денег. А как же: «Большая сила — это большая ответственность»?
Тони Старк в гробу бы перевернулся, узнав, что ты бабушек обманываешь.
Мало тебе возвращения в свои дома, так ты у Дoлиной решил украсть!
Мы думали, ты Человек-паук, а ты просто жук!

За сутки на странице Тома Холланда появились тысячи комментариев. В основном пользователи шутят над ситуацией с мошенниками и стараются максимально обыграть знаменитую роль актёра в фильмах о Человеке-пауке. Сам артист пока не комментировал происходящее.

Том Холланд рассказал о травме, полученной на съёмках «Человека-паука»:
«Иду на поправку»: Том Холланд — о сотрясении мозга на съёмках «Человека-паука 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android