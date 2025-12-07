Скидки
Трейлер второго сезона аниме «Моя геройская академия: Вне закона» — премьера 5 января

Студия Bones Film представила трейлер второго сезона аниме «Моя геройская академия: Вне закона». Продолжение шоу стартует 5 января.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Bones Film.

Проект выступает спин-оффом знаменитого аниме «Моя геройская академия». События сериала разворачиваются до сюжета оригинального шоу и рассказывают о «героях-нелегалах», которые вершат правосудие, не имея профессиональных лицензий.

В то же время к релизу готовится финал основного сериала. Заключительный эпизод восьмого сезона «Моей геройской академии» состоится уже 13 декабря. После этого Bones Film сможет сосредоточиться на спин-оффе и других проектах по культовой манге Кохэя Хорикоси.

