Первые кадры сериала «Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» выйдет в апреле 2026 года

Стриминговый сервис Hulu раскрыл дату выхода сериала «Заветы». Премьера продолжения знаменитого шоу «Рассказ служанки» состоится в апреле 2026 года. Авторы также представили первые кадры проекта.

Фото: Hulu

«Заветы» представляют собой экранизацию одноимённого романа Маргарет Этвуд. Действие произведения происходит спустя 17 лет после «Рассказа служанки». Сюжет повествует о трёх героинях, которые пытаются бороться с радикальной властью в республике Гилеад.

Главные роли в шоу сыграли Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Энн Дауд («Способный ученик») и Роуэн Бланчард («Сквозь снег»). Шоураннером сериала выступает Брюс Миллер — один из создателей «Рассказа служанки».