Расхитительница гробниц Легенда о Ларе Крофт, 2 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 2-го сезона сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»
Комментарии

11 декабря состоится премьера второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Шоу продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. На этом анимационный проект завершится, ведь шоу не стали продлевать на третий сезон.

Расписание выхода второго сезона «Расхитительницы гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 декабря
2-я серия11 декабря
3-я серия11 декабря
4-я серия11 декабря
5-я серия11 декабря
6-я серия11 декабря
7-я серия11 декабря
8-я серия11 декабря
