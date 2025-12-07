Расписание выхода 2-го сезона сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

11 декабря состоится премьера второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Шоу продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. На этом анимационный проект завершится, ведь шоу не стали продлевать на третий сезон.
Расписание выхода второго сезона «Расхитительницы гробниц: Легенда о Ларе Крофт»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 декабря
|2-я серия
|11 декабря
|3-я серия
|11 декабря
|4-я серия
|11 декабря
|5-я серия
|11 декабря
|6-я серия
|11 декабря
|7-я серия
|11 декабря
|8-я серия
|11 декабря