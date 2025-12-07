Расписание выхода 2-го сезона сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

11 декабря состоится премьера второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Шоу продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. На этом анимационный проект завершится, ведь шоу не стали продлевать на третий сезон.

Расписание выхода второго сезона «Расхитительницы гробниц: Легенда о Ларе Крофт»