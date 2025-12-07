Продажи The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий за два дня

Студия FromSoftware сообщила об успехе большого дополнения The Forsaken Hollows для игры Elden Ring Nightreign. Продажи DLC достигли 2 млн копий по всему миру.

Фото: FromSoftware

Такого результата дополнение добилось за два дня с момента выхода. Разработчики поблагодарили пользователей, которые поиграли в DLC.

Спасибо всем нашим пользователям, которые оценили дополнение. Надеемся, вам понравятся новые битвы под предводительством Ночных Странников. Благодарим вас за вашу постоянную поддержку.

Релиз The Forsaken Hollows состоялся 4 декабря. В игре появился новый контент, включая двух свежих боссов и двух играбельных героев. Дополнение смешанно оценили в Steam. Многим пользователям не понравилось, что за цену в $ 15 в проекте появилось слишком мало интересного контента.