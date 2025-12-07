Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продажи The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий за два дня

Продажи The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign достигли 2 млн копий за два дня
Комментарии

Студия FromSoftware сообщила об успехе большого дополнения The Forsaken Hollows для игры Elden Ring Nightreign. Продажи DLC достигли 2 млн копий по всему миру.

Фото: FromSoftware

Такого результата дополнение добилось за два дня с момента выхода. Разработчики поблагодарили пользователей, которые поиграли в DLC.

Спасибо всем нашим пользователям, которые оценили дополнение. Надеемся, вам понравятся новые битвы под предводительством Ночных Странников. Благодарим вас за вашу постоянную поддержку.

Релиз The Forsaken Hollows состоялся 4 декабря. В игре появился новый контент, включая двух свежих боссов и двух играбельных героев. Дополнение смешанно оценили в Steam. Многим пользователям не понравилось, что за цену в $ 15 в проекте появилось слишком мало интересного контента.

О книге про лор Elden Ring:
В России выходит книга по лору Elden Ring — уже открыты предзаказы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android