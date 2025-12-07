Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rustec — чемпионы Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2

Rustec — чемпионы Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2
Комментарии

Команда Дмитрия anttzz Кириллина Rustec взяла золото главного турнира сезона, пройдя путь до титула через напряжённый финальный бой с HOLLYWOOD. Решающий матч получился настоящей серией характеров: после провала на Dust ll (5-13) Rustec собралась и взяла Nuke (13-10), а затем дожала соперника на решающем Ancient — 13-11. Итог — победа 2:1 и чемпионский трофей вместе с призом в 1 млн рублей.

HOLLYWOOD остановилась в шаге от титула, заняв второе место и заработав 550 тыс. рублей. В бронзовом финале TPuDCATb TPu вырвала победу у ChristoFire со счётом 2:1 и увезла домой 300 тыс. рублей.

Гранд-финал Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2 проходил 6–7 декабря на «VK Play Арене» в Москве, где команды разыграли общий призовой фонд 1 млн рублей.

PGL проведёт зимний мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре
Слух: PGL проведёт зимний мэйджор по Counter-Strike 2 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android