Rustec — чемпионы Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2

Команда Дмитрия anttzz Кириллина Rustec взяла золото главного турнира сезона, пройдя путь до титула через напряжённый финальный бой с HOLLYWOOD. Решающий матч получился настоящей серией характеров: после провала на Dust ll (5-13) Rustec собралась и взяла Nuke (13-10), а затем дожала соперника на решающем Ancient — 13-11. Итог — победа 2:1 и чемпионский трофей вместе с призом в 1 млн рублей.

HOLLYWOOD остановилась в шаге от титула, заняв второе место и заработав 550 тыс. рублей. В бронзовом финале TPuDCATb TPu вырвала победу у ChristoFire со счётом 2:1 и увезла домой 300 тыс. рублей.

Гранд-финал Открытых киберспортивных игр 2025 по CS 2 проходил 6–7 декабря на «VK Play Арене» в Москве, где команды разыграли общий призовой фонд 1 млн рублей.