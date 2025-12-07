Скидки
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
Clair Obscur: Expedition 33 — лучшая игра 2025 года в рейтинге TIME

Clair Obscur: Expedition 33 — лучшая игра 2025 года в рейтинге TIME
Издание TIME составило топ-10 лучших игр 2025 года. Лидером рейтинга стала Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.

Журналисты похвалили проект за уникальный дизайн мира и персонажей. Они также отметили, что разработчикам удалось создать насыщенную боевую систему, которая позволяет раскрыть главных героев с разных сторон. На втором месте в рейтинге расположилась Death Stranding 2: On the Beach от студии Хидео Кодзимы. Третью строчку занял самурайский экшен Ghost of Yotei. Примечательно, что на 10-м месте оказалась супергеройская онлайн-игра Marvel Rivals 2024 года.

Топ-10 лучших игр 2025 года от журнала TIME

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Death Stranding 2: On the Beach
  3. Ghost of Yotei
  4. Split Fiction
  5. Silent Hill f
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Lost Records: Bloom & Rage
  8. DOOM: The Dark Ages
  9. Sonic Racing: CrossWorlds
  10. Marvel Rivals.
