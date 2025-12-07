Clair Obscur: Expedition 33 — лучшая игра 2025 года в рейтинге TIME

Издание TIME составило топ-10 лучших игр 2025 года. Лидером рейтинга стала Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.

Журналисты похвалили проект за уникальный дизайн мира и персонажей. Они также отметили, что разработчикам удалось создать насыщенную боевую систему, которая позволяет раскрыть главных героев с разных сторон. На втором месте в рейтинге расположилась Death Stranding 2: On the Beach от студии Хидео Кодзимы. Третью строчку занял самурайский экшен Ghost of Yotei. Примечательно, что на 10-м месте оказалась супергеройская онлайн-игра Marvel Rivals 2024 года.

Топ-10 лучших игр 2025 года от журнала TIME