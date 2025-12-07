Clair Obscur: Expedition 33 — лучшая игра 2025 года в рейтинге TIME
Издание TIME составило топ-10 лучших игр 2025 года. Лидером рейтинга стала Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.
Журналисты похвалили проект за уникальный дизайн мира и персонажей. Они также отметили, что разработчикам удалось создать насыщенную боевую систему, которая позволяет раскрыть главных героев с разных сторон. На втором месте в рейтинге расположилась Death Stranding 2: On the Beach от студии Хидео Кодзимы. Третью строчку занял самурайский экшен Ghost of Yotei. Примечательно, что на 10-м месте оказалась супергеройская онлайн-игра Marvel Rivals 2024 года.
Топ-10 лучших игр 2025 года от журнала TIME
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Split Fiction
- Silent Hill f
- Hollow Knight: Silksong
- Lost Records: Bloom & Rage
- DOOM: The Dark Ages
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Marvel Rivals.
