Главная Чемп.Play Новости

Tundra Esports — чемпионы BLAST Slam V по Dota 2

Tundra Esports — чемпионы BLAST Slam V по Dota 2
Tundra Esports уверенно победила на BLAST Slam V по Dota 2. В финале коллектив Ивана Pure~ Москаленко не оставил шансов Team Yandex, оформив сухую победу — 3:0. За победу на турнире Tundra получила $ 300 тыс. и прямой слот на BLAST Slam VI.

Dota 2. BLAST Slam V . Гранд-финал
07 декабря 2025, воскресенье. 10:39 МСК
Team Yandex
Окончен
0 : 3
Tundra Esports

Состав Алимжана Watson Исламбекова остановился на серебре и заработал $ 150 тыс. На третьей–четвёртой строчках разместились Team Falcons и MOUZ — оба коллектива получили по $ 60 тыс., а вместе с этим и путёвки на следующий этап серии.

BLAST Slam V проходил с 25 ноября по 7 декабря: онлайн-группы, напряжённый плей-офф и $ 1 млн., подкреплённый слотами на грядущий BLAST Slam VI.

