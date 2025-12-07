Tundra Esports — чемпионы BLAST Slam V по Dota 2
Поделиться
Tundra Esports уверенно победила на BLAST Slam V по Dota 2. В финале коллектив Ивана Pure~ Москаленко не оставил шансов Team Yandex, оформив сухую победу — 3:0. За победу на турнире Tundra получила $ 300 тыс. и прямой слот на BLAST Slam VI.
Dota 2. BLAST Slam V . Гранд-финал
07 декабря 2025, воскресенье. 10:39 МСК
Team Yandex
Окончен
0 : 3
Tundra Esports
Состав Алимжана Watson Исламбекова остановился на серебре и заработал $ 150 тыс. На третьей–четвёртой строчках разместились Team Falcons и MOUZ — оба коллектива получили по $ 60 тыс., а вместе с этим и путёвки на следующий этап серии.
BLAST Slam V проходил с 25 ноября по 7 декабря: онлайн-группы, напряжённый плей-офф и $ 1 млн., подкреплённый слотами на грядущий BLAST Slam VI.
Team Falcons прервала винстрик Tundra Esports
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
18:01
-
17:32
-
17:01
-
16:45
-
16:36
-
16:27
-
16:27
-
15:59
-
15:28
-
14:55
-
14:28
-
13:52
-
13:26
-
12:51
-
12:19
-
10:45
-
01:30
- 6 декабря 2025
-
23:56
-
23:24
-
22:30
-
21:25
-
20:13
-
19:37
-
18:57
-
18:34
-
18:18
-
18:15
-
18:01
-
17:27
-
16:55
-
16:27
-
15:59
-
15:46
-
15:33
-
15:29