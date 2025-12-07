Российская команда перенесла GTA: Vice City в браузер

Российская команда DosZone, которая занимается переносом классических видеоигр в браузер, рассказала о своём предстоящем проекте. В этот раз авторы занимаются переносом культовой GTA: Vice City.

Видео доступно на YouTube-канале Alexander Guryanov. Права на видео принадлежат DOSZone.Team.

Разработка веб-порта игры достигла стадии «предварительной версии» — это значит, что проект прошёл все основные тексты и уже почти готов к выпуску. Основатель проектов DosZone Александр Гурьянов выпустил видео, где показана работа Vice City в браузере.

Веб-порт GTA: VC с открытым исходным кодом достиг стадии предварительной версии. Совсем скоро вы сможете играть в легендарную игру прямо в браузере.

GTA: Vice City будет доступна бесплатно в браузере Chrome. Ранее авторы выпускали веб-порты других классических игр, таких как DOOM, Quake и «Героев 3».