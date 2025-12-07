«Игры мне неинтересны»: звезда «Фоллаута» Уолтон Гоггинс не играл в Fallout перед съёмками

Издание PC Gamer взяло интервью у звезды сериала «Фоллаут» Уолтона Гоггинса. Он рассказал о своём отношении к оригинальным играм серии Fallout.

По словам актёра, он никогда не играл в проекты по вселенной и не планирует этим заниматься. Гоггинс заявил, что не может относиться к сериалу как к видеоигре, чтобы убедительнее воплотить на экране Гуля.

Нет, я не играл в эти игры. И не буду. Мне это неинтересно. Если бы я играл в Fallout, то смотрел бы на этот мир совершенно с другой точки зрения, как на нечто на экране, где я — аватар. Я не верю, что я игровой аватар. Я верю, что Гуль существует в этом мире.

Второй сезон «Фоллаута» стартует 17 декабря. Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. События продолжения приведут героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.