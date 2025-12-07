Скидки
StarLadder Budapest Major. День 12. Групповой этап
«Это унизительно и больно»: Мэттью Лиллард ответил на критику Квентина Тарантино

Комментарии

На фестивале GalaxyCon выступил звезда фильмов «Крик» и «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллард. Он прокомментировал заявление Квентина Тарантино, который резко высказался об актёре.

На подкасте The Bret Easton Ellis постановщик сообщил, что ему не нравится Лиллард. Артист ответил, что его задело высказывание знаменитого режиссёра. По его словам, Тарантино никогда бы такого не сказал Тому Крузу или другим голливудским звёздам.

Квентин Тарантино на этой неделе сказал, что я ему не нравлюсь как актёр. Ну да ладно. Кому какое дело? На самом деле, такие слова ранят твои чувства. Это, чёрт возьми, ужасно. И он бы не сказал подобное Тому Крузу. Он бы не сказал этого никому, кто является топовым актёром в Голливуде. Я очень популярен в этой комнате, но не популярен в Голливуде. Два совершенно разных мира. И поэтому, знаете ли, это унизительно и больно.

Ранее Квентин Тарантино негативно высказался об актёрах Оуэне Уилсоне и Поле Дано. Последнего режиссёр назвал «слабым артистом», который испортил своей игрой культовый фильм «Нефть». После этого звёзды Голливуда высказались в защиту Пола Дано.

Как звёзды Голливуда вступились за Пола Дано:
Звёзды Голливуда встали на защиту Пола Дано после критики от Тарантино за роль в «Нефти»
